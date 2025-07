Il nome Village People è preso dal Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale. Il gruppo si forma nel 1977 grazie al produttore Jacques Morali ed a Henri Belolo. I due mettono insieme i componenti della band giocando con gli stereotipi e le fantasie omosessuali: Felipe Rose, “l’Indiano”, fu il primo elemento e a lui si aggiunsero Randy Jones “il Cowboy”, David “Scar” Hodo “il Muratore”, Glen Hughes “il Motocicilista”, Alexander Briley “il Militare” e il cantante solista Victor Willis “il Poliziotto”. Nel 1977 i Village People arrivano primi in classifica nel Regno Unito con il singolo “San Francisco (you got me)” e lo stesso accade l’anno successivo con altri tre singoli: “Macho man”, “Y. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Che fine hanno fatto i Village People? Ecco cosa fanno oggi