A Palermo il caldo estremo è ormai un problema strutturale che colpisce in modo trasversale tutti i quartieri della città . Le ondate di calore interessano sia la zona nord, come il quartiere Libertà , sia l’area sud, come Sperone-Brancaccio, ma con effetti differenti. Le diverse ricadute sono legate alle caratteristiche urbanistiche: Libertà dispone di aree verdi e infrastrutture, mentre Sperone-Brancaccio sono dominati dal cemento e sono quasi del tutto privi di spazi verdi, fattori che contribuiscono ad accentuare l’effetto isola di calore.   “Anche a Palermo è forte la disuguaglianza climatica" sottolinea Legambiente che approda in Sicilia dopo aver fatto tappa in alcune tra le città più roventi d'Italia: Milano, Bologna, Roma e Napoli con la campagna “Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste”  realizzata con il supporto della Fondazione Banco dell’energia  e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana  per formulare, con dati alla mano, proposte concrete e stimolare le amministrazioni comunali a intervenire contro la disuguaglianza climatica, che penalizza in particolare i quartieri più fragili delle città italiane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - "Che caldo che fa". La campagna di Legambiente si conclude a Palermo