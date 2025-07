ChatGPT supera il test più famoso per distinguere gli umani dai robot | la testimonianza

L'utente logkn ha diffuso su Reddit una serie di screenshot in cui mostra come un Agente creato con l'Intelligenza Artificiale sia riuscitio a cliccare sul CAPTCHA che doveva verificare se si trattava di un umano o di un robot. Gli Agenti IA sono sistemi costruiti con l'intelligenza artificiale in grado di portare a termine compiti molto specifici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

