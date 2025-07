OpenAI ha lanciato una nuova funzione che permette agli studenti di ottenere risposte strutturate in più passaggi anziché un testo o una soluzione già pronti che non richiedono alcuno sforzo di apprendimento. Funziona molto bene ed è disponibile anche in modalità gratuita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - ChatGPT, con la modalità studio l’IA dà le ripetizioni anziché una risposta diretta