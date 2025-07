Cessione del Rimini alle battute finali. Ora è tutto pronto per l’era Bennett.

La tanto attesa fumata bianca non è arrivata nemmeno ieri. Ma dall’Australia assicurano che il Rimini molto presto sarà nelle mani di Jason Bennett. Impossibile fare un controllo incrociato, però, considerando che da casa Petracca nessuno ha intenzione di dire una parole. Questo non fa più notizia, in fin dei conti. Fa invece notizia il fatto che già nelle prime ore del pomeriggio la nuova e la vecchia proprietà sembrerebbero essersi strette la mano. Non materialmente vista la distanza siderale. Ma in Italia l’imprenditore australiano è rappresentato a tutti gli effetti da Antonio Masullo, il suo uomo di fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

