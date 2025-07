Cerveteri in casa quasi 400 grammi di cocaina | arrestato

Cerveteri, 30 luglio 2025- La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno arresto un cittadino italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, situata in località Campo di Mare, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare. L’operazione ha consentito di rinvenire 393 grammi di cocaina, oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: cerveteri - grammi - cocaina - casa

Cerveteri - Beccato con 400 grammi di cocaina in casa, arrestato un cittadino italiano; Cerveteri, in casa quasi 400 grammi di cocaina: arrestato; Cerveteri – Beccato con quasi 400 grammi di cocaina in casa, arrestato un cittadino italiano.

Cerveteri, in casa quasi 400 grammi di cocaina: arrestato - In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, situata in località Campo di Mare, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Riporta ilfaroonline.it

Cerveteri - Beccato con 400 grammi di cocaina in casa, arrestato un cittadino italiano - La scorsa notte, i Carabinieri della stazione di Campo di Mare, hanno arresto un cittadino italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di ... Secondo virgilio.it