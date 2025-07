Cerri Juve | nuova avventura in vista per l’attaccante della Next Gen si avvicina il trasferimento in questo club Svelati tutti i dettagli

Cerri Juve: l’attaccante della Juventus Next Gen si avvicina a questa squadra. Nuova avventura in vista per il classe 2003. La Juventus lavora sul futuro del suo attacco e, mentre si concentra sui grandi nomi per la prima squadra, continua a pianificare con attenzione anche il percorso di crescita dei suoi giovani talenti. L’ultimo nome al centro delle strategie di mercato è quello di Leonardo Cerri, promettente centravanti della Next Gen, che si avvicina a una nuova, importante avventura in Serie B. Un ariete per il Pescara: la trattativa è in chiusura. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Pescara avrebbe individuato in Cerri il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cerri Juve: nuova avventura in vista per l’attaccante della Next Gen, si avvicina il trasferimento in questo club. Svelati tutti i dettagli

Mercato Juve, uno dei giocatori in prestito può rimanere in bianconero! Due gli scenari plausibili per prolungare l’avventura juventina. Le soluzioni - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, uno dei giocatori attualmente in prestito potrebbe rimanere in bianconero! Due gli scenari possibili.

Avventura finita, addio Inter: “Accetta l’offerta della Juve” - David e non solo, sprint dei bianconeri sul calciomercato. Intreccio con gli storici rivali La Juve che verrà è ancora un grosso punto interrogativo.

Thiago Motta, ritorno in panchina più vicino: confermato l’incontro con l’ex Juve. Cosa manca per la sua nuova avventura in Serie A - di Redazione JuventusNews24 Thiago Motta, ritorno in panchina più vicino: nuove conferme sul futuro del tecnico ex Juventus.

"Come valore assoluto, c’è David dopo Haaland in Europa", il CT del Canada è certo che il nuovo attaccante della Juventus farà benissimo a Torino Jesse Marsch ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla del suo attaccante Vai su Facebook

Juventus, Conceicao è arrivato a Torino: pronto il ritorno in bianconero; Bye bye Juve, pagano la clausola da 36 milioni: giocherà in una Big; Juventus lavora per il futuro di Kolo Muani: nuovo prestito in vista?.

Juventus Women, Alice Berti lascia le bianconere: il comunicato ufficiale del club sull’attaccante classe 2003 - Juventus Women, Alice Berti lascia le bianconere: il comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali ufficiali dal club sull’attaccante classe 2003 Si conclude ufficialmente l’esperienza di Alice Be ... Secondo juventusnews24.com

Numero maglia David Juve: quale ha scelto il nuovo attaccante bianconero. Tutti i dettagli - Numero maglia David Juve, il canadese annuncia il suo numero di maglia durante la conferenza stampa di presentazione: tutti i dettagli Jonathan David, l’attaccante canadese arrivato a parametro zero d ... Da juventusnews24.com