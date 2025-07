di Simone Cioni EMPOLI Cinque anni dopo la precedente avventura, in cui giocò solo con la Primavera, Marco Curto è tornato a vestire la maglia dell’Empoli come uno dei giocatori più esperti. Il centrale napoletano classe 1999, 85 presenze in Serie B con Sud Tirol, Como, Cesena e Sampdoria, è felice di poter riannodare il filo spezzato nel 2020. "A Empoli ero stato in passato quando ero più giovane e quando il procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di tornare non ci ho pensato due volte e infatti anche la trattativa si è conclusa molto velocemente – ha spiegato Curto – È stata una bella emozione tornare qua, ho ritrovato lo stesso ambiente e le stesse persone che ci lavorano all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Cerco di aiutare i giovani. E' l'inizio di un cammino"