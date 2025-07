CERCATORE D’ORO! Simone Cerasuolo campione del mondo! Estasi nei 50 rana l’Italia ha un nuovo fuoriclasse!

Finalmente.È stato Simone Cerasuolo a spezzare l’incantesimo o la maledizione, fate voi. L’Italia ha vinto il suo primo oro nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore e l’ha fatto grazie a uno strepitoso Simone Cerasuolo nella finale dei 50 rana. L’atleta allenato da Cesare Casella ha dedicato anima e corpo a questa distanza, specialmente dopo l’annuncio che la prova sarà a Cinque Cerchi nel 2028 a Los Angeles. Una velocità naturale quella del classe 2003 nostrano, capace di sviluppare una nuotata a frequenze molto alte e trovando così la velocità. Nel suo vorticoso darsi in acqua, Cerasuolo ha realizzato il sogno di diventare campione del mondo, trasformando la tensione del pre-gara in energia supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CERCATORE D’ORO! Simone Cerasuolo campione del mondo! Estasi nei 50 rana, l’Italia ha un nuovo fuoriclasse!

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

