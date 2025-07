Il centrodestra presenterà oggi in commissione al Senato il testo base della riforma della Rai. Tra le novità più rilevanti, la modifica della modalità di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione che torna a essere in capo al Parlamento. Come si legge nel testo, infatti, vengono così individuati: “tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei 23 e dalla terza votazione con la maggioranza assoluta”, “uno designato dall’assemblea dei dipendenti a tempo indeterminato della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell’azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno cinque anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Centrodestra presenta in Senato la riforma Rai: Consiglio di amministrazione eletto dal Parlamento