Centro storico | sorpresi con borse di note griffe e numerosi accessori di moda contraffatti Denunciati due uomini dalla Polizia di Stato

Durante un controllo in via Ranieri, la Polizia ha scoperto 43 articoli contraffatti nascosti nel portabagagli: denunciati per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi.. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha denunciato un 24enne ed un 44enne, entrambi originari della provincia di Napoli, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ranieri, hanno notato un’auto con due soggetti a bordo e li hanno controllati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it