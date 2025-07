Centri estivi via libera alle iscrizioni | ecco come fare richiesta

Annunciata l’apertura delle iscrizioni ai Centri Estivi 2025, rivolti a 60 minori suddivisi in due fasce di età : dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni. L’iniziativa si svolgerà dal 25 al 29 agosto 2025, con partenza alle ore 9 e rientro alle ore 18. È incluso il servizio di trasporto per tutti i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: centri - estivi - iscrizioni - libera

A Città Sant'Angelo aperte le iscrizioni alle colonie e ai centri estivi - Aperte le iscrizioni a Città Sant'Angelo per per la colonia estiva e per i centri estivi, organizzati dal Comune.

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha approvato oggi una variazione al Piano Economico di Gestione 2025/27 che prevede uno stanziamento complessivo di 643.

Un appello per aprire i centri estivi: "Troppo costosi per le famiglie" - È partita la raccolta di firme per chiedere il ripristino dei centri estivi comunali, che quest’anno non sono previsti.

E!State Liberi!; Aperte fino al 9 giugno le iscrizioni a “E!state liberi”; Bergamo.

Centri estivi del Comune di Genova, via libera alle iscrizioni. Ma i ... - Ma i posti sono diminuiti Prenotazioni aperte lunedì prossimo per il servizio riservato alla fascia di età 0- Si legge su ilsecoloxix.it

Centri estivi, ci sono ancora posti liberi dai 6 anni in su: il Comune ... - La buona notizia è che il Comune ha riaperto, dal 24 maggio, le iscrizioni dei campi estivi convenzionati, con un 20% di posti ancora liberi, nche se solo dai 6 in su. Secondo bologna.repubblica.it