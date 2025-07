Laura Pausini tra la folla ai funerali di Celso Valli, morto domenica all’età di 75 anni. “Volare oh oh, nel blu dipinto di blu felice di stare lassù, con te: ciao Celso!” con un bacio verso l’alto. Durante l’ultimo saluto a Valli, uno dei maggiori compositori, arrangiatori, direttori d’orchestra e produttori discografici italiani, la pop star ha cantato in coro con la folla dei presenti omaggiando l’amico scomparso sulle note di ‘Volare, nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Celso Valli, Laura Pausini canta ‘Volare’ ai funerali