B enché a prima vista possono sembrare simili, cellulite e lipedema sono problematiche con origini differenti e, quindi, trattamenti diversi, più o meno risolutivi. «La cellulite è un inestetismo localizzato che colpisce la cute della zona dei glutei e delle gambe, con tipico aspetto “a buccia d’arancia”, mentre il lipedema è una patologia genetica e progressiva che comporta un accumulo anomalo di tessuto adiposo bilaterale, nella maggior parte dei casi agli arti inferiori» spiega la dottoressa Isabella Comazzi, Dietologa e Medico estetico disponibile anche su MioDottore.it. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Leggi anche › Device, massaggiatori e spazzole anti cellulite: funzionano? Come sceglierli? Cellulite e lipedema, cosa sono e le differenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cellulite o lipedema? Come distinguerli? E come migliorarli? Parola all'esperta