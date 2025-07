C’è un rischio più alto di frane in Italia | il rapporto ISPRA e la mappa online di idroGEO che pochi conoscono

Nel 2024 il rischio frane in Italia è aumentato del 15%. Il nuovo rapporto ISPRA rivela i dati aggiornati e segnala lo strumento IdroGEO, utile ma forse poco noto, per consultare le aree a rischio. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - C’è un rischio più alto di frane in Italia: il rapporto ISPRA e la mappa online di idroGEO che pochi conoscono

In questa notizia si parla di: rischio - frane - italia - rapporto

Meteo Italia, maltempo estremo: rischio frane e alluvioni. Cosa ci aspetta - Ancora 24 ore di tempo estremo sull’Italia, in particolare sul versante adriatico e al Sud, prima di un atteso miglioramento che arriverà solo a partire dalla serata di venerdì.

Parte nel ravennate un progetto pilota per monitorare il rischio frane con l'intelligenza artificiale - Al via la sperimentazione del progetto Aims (Development and testing of a shared, AI-based predictive model for a coordinated use of big data and for a joint Monitoring System of landslides risk in the Adriatic-Ionian region), cofinanziato nell’ambito dell’Interreg Ipa Adrion Programme.

A Casola la sperimentazione per la gestione del rischio frane - Casola Valsenio è il comune scelto per la sperimentazione nell’ambito del progetto AIMS cofinanziato nell’ambito dell’Interreg IPA ADRION Programme (2021-2027), nato per sviluppare una piattaforma di gestione dati e testare sistemi avanzati, anche con il supporto di modelli di intelligenza artificiale, per il monitoraggio del rischio frane nella regione Adriatico-Ionica.

Nel 2024 il 94,5% dei Comuni italiani è risultato a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe ed è aumentata del 15% rispetto al 2021 la superficie a pericolosità per frane. E' il quadro che emerge dal quarto Rapporto Ispra sul "Dissesto idrogeologic Vai su X

Dissesto idrogeologico, 5,7 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane - Secondo il nuovo Rapporto Ispra 2024, 5,7 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana. Secondo tg24.sky.it

La mappa interattiva del rischio idrogeologico in Italia: cerca il tuo Comune - Tra frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe il pericolo di fenomeni naturali estremi vive una costante escalation. Da quotidiano.net