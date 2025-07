Un terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito la costa orientale della Russia questa mattina. È uno dei terremoti più forti mai registrati e ha fatto scattare l’allarme tsunami nelle Hawaii, in Alaska, in California e in Giappone. La prima scossa è stata seguita, mezz’ora dopo, da un’altra di magnitudo 7 e da una terza di 6,5. La scossa è stata registrata alle 11 di mattina locali – poco dopo l’1 di notte in Italia – al largo della Kamchatka, in Russia e ha avuto origine a una profondità di settantaquattro chilometri. La regione non registrava un sisma così violento dal 1952. In Kamchatka ci sono stati diversi feriti, secondo le autorità locali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è stato un terremoto di magnitudo 8,8 al largo della Kamchatka