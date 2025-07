CdS – Beltran al Flamengo vicina la cessione dalla Fiorentina | i dettagli

2025-07-30 17:12:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Lucas Beltran è un passo dalla cessione. La trattativa tra la Fiorentina e il Flamengo è in fase avanzata, resta da convincere l’attaccante argentino: la sua decisione finale è attesa entro un paio di giorni. Qualora dovesse decidere di non trasferirsi in Brasile, il Flamengo cambierà obiettivo. Beltran, i numeri con la Fiorentina. Arrivato alla Fiorentina nell’agosto 2023 dal River Plate, finora Beltran ha totalizzato 98 presenze, realizzato 16 gol e offerto 9 assist con la maglia della Viola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Beltran al Flamengo, vicina la cessione dalla Fiorentina: i dettagli

Beltran-Flamengo, lavori in corso. Rinnovo di Kean: le ore della verità - Sono giorni di riflessione per il mercato viola. La Fiorentina sta lavorando su diverse situazioni, a cominciare dal rinnovo di Moise Kean.

