Cdm via libera al ddl costituzionale su Roma Capitale | avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria Meloni | Restituiamo alla città il suo valore – Il video

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale che conferisce a Roma Capitale una nuova e più ampia autonomia legislativa e finanziaria. La riforma, che prevede la modifica dell’articolo 114 della Costituzione, ridefinisce il ruolo della Capitale all’interno dell’assetto istituzionale della Repubblica, ponendola al pari delle altre autonomie territoriali, come Regioni e Province. In base alla bozza discussa oggi a Palazzo Chigi, Roma potrà legiferare su una vasta gamma di materie, tra cui il trasporto pubblico locale, il commercio, la polizia amministrativa locale, la promozione culturale e turistica, i servizi sociali e l’edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Open.online

Sono molto soddisfatto. L’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale per #Roma Capitale è il compimento di una storica battaglia del Presidente Berlusconi, di tutta Forza Italia ed anche mia personale, che rivendico con orgoglio Vai su X

Roma avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria, potrà legiferare rispetto ad alcuni ambiti e avere il controllo sulle proprie risorse È quanto previsto dalla bozza del disegno di legge costituzionale, arrivata in Consiglio dei Ministri, che lo ha approvato Vai su Facebook

