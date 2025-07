CdM approva riforma del voto stretta del Governo su condotta a scuola | promossi con 7 con il 6 rimandati e elaborato su educazione civica

La riforma riguarderĂ sia le scuole medie che quelle superiori. L’intento, come evidenziato dal ministro Valditara, è quello di “promuovere una scuola autorevole, capace di formare cittadini responsabili” Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la riforma del voto di condotta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - CdM approva riforma del voto, stretta del Governo su condotta a scuola: promossi con 7, con il 6 rimandati e “elaborato su educazione civica”

In questa notizia si parla di: riforma - voto - scuola - approva

Schifani: "Do per scontata la mia ricandidatura". E sul terzo mandato: "No ad una riforma alla vigilia del voto" - " Do per scontata la mia ricandidatura. C'è una regola consolidata nel centrodestra: la riconferma degli uscenti.

La maxi riforma fiscale di Trump verso il voto decisivo (e incerto) alla Camera - Passato al Senato per il rotto della cuffia ( 51 voti a favore e 50 contro, con il parere decisivo e non proprio in sintonia con il galateo istituzionale di JD Vance ), la maxi riforma fiscale di Donald Trump c orre ora alla Camera per una seconda e decisiva votazione del testo modificato.

Riforma dei consorzi di bonifica, la Fai Cisl: "Subito al voto il ddl per stabilizzare gli operai" - La Fai Cisl Sicilia accoglie con forte apprezzamento la presentazione all'Ars del disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica.

Il congedo mestruale per le studentesse affette da patologie particolari è stato approvato dal consiglio di Istituto del Liceo artistico, musicale e coreutico «Walter Gropius» di Potenza, nell’ambito della riforma del Regolamento degli studenti della scuola. Il cong Vai su Facebook

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, ok definitivo al disegno di legge. Scontro tra maggioranza e opposizione. Le reazioni; Convertito in legge il decreto PNRR, approvato con il voto di fiducia; Il voto in condotta è legge: la Camera approva con 154 sì il ddl Valditara.

Scuola, passa la riforma del voto in condotta. Con il 6 scatta il compito di cittadinanza - Dal prossimo anno scolastico saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria le studentesse e gli studenti che, in sede di scrutinio finale, avranno ottenuto una valutazione superiore a ... Secondo msn.com

Scuola, riforma del voto in condotta: via libera definitivo del Cdm - A partire dal prossimo anno scolastico saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria le studentesse e gli studenti che, in sede di scrutinio finale, avranno ottenuto una valutazione ... Segnala tg24.sky.it