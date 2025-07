Cavalli 107 alla previsita Comancio ’rimandato’ dai capitani al 2026 Manca anche Zio Frac

di Laura Valdesi SIENA Va detto subito che i cavalli per comporre un buon lotto anche per l’ Assunta ci sono. Almeno sulla carta, almeno scorrendo l’elenco degli iscritti alla previsita per il Palio di agosto. A luglio erano 119 i nomi segnati, adesso sono 107. Dodici in meno, anche se tre sono assenze importanti: Tale e quale, il barbero vittorioso nella Giraffa che è andato in pensione come annunciato dopo Provenzano, Zio Frac che invece, conferma Enrico Bruschelli proprietario e allenatore, terminerà il recupero e non è stato iscritto solo per questo motivo. "Rifarà la stagione – annuncia – il prossimo anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it