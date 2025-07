Cavallari evaso atterrato a Fiumicino | il latitante estradato dalla Spagna

Bologna, 30 luglio 2025 – È atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino Andrea Cavallari, il 26enne di Bomporto scappato in Spagna dopo la discussione della laurea a Bologna. Il volo di linea da Barcellona, che lo ha riportato in Italia, è arrivato alle 13.40. Successivamente, appena sbarcato, scortato dal personale dello Scip e del Nic - Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, Cavallari è stato accompagnato negli uffici aeroportuali della polizia giudiziaria. Questo il ritorno in Italia del latitante, dunque, dopo la cattura a Lloret de Mar e una fuga di due settimane. Cavallari, condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo (Ancona), era evaso dalla Dozza di Bologna il 3 luglio approfittando del permesso premio per la sua laurea per poi essere catturato in Spagna dopo due settimane di latitanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

