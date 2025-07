Cattivi odori è di nuovo allarme | Col caldo situazione insostenibile

È di nuovo allarme miasmi a San Cesario. A rimarcare la cosa, in questi giorni, sono stati i consiglieri di opposizione del gruppo "Centrodestra per la Rinascita" Mirco Zanoli e Lodovica Boni, che in una nota hanno rilevato: "Da alcuni mesi, purtroppo, l’abitato di San Cesario sul Panaro è tornato a essere investito da severe folate maleodoranti, con odori prevalentemente di carne marcia, ma anche di bitume. Una vera e propria "tenaglia", che in alcuni giorni si fa particolarmente insistente e che, nelle giornate di caldo torrido, rende la situazione insostenibile. Le segnalazioni dei cittadini ad Arpae fioccano – proseguono Zanoli e Boni - ma per ora non si intravedono miglioramenti, anzi! Chiediamo a tutte le istituzioni di intervenire con la massima solerzia sulle cause di tali emissioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cattivi odori, è di nuovo allarme: "Col caldo situazione insostenibile"

In questa notizia si parla di: odori - allarme - caldo - situazione

Montemesola, tre giorni di odori nauseanti e fumo: allarme tra i cittadini. Intervenuti i Carabinieri - Tarantini Time Quotidiano Tre giorni di odori insopportabili, una nube di fumo persistente e finestre chiuse nonostante il caldo ormai alle porte.

Cattivi odori, le proteste. Nuovo allarme a Treggiaia. Sopralluogo dei vigili - PONTEDERA Sono stufi i residenti de I Fabbri di Treggiaia che dopo l’invasione di mosche del mese scorso, problema che dopo la disinfestazione pare essere risolto, da qualche giorno sono alle prese con forti maleodoranze.

"Buonasera la metto al corrente dell’attuale situazione della litoranea Capaccio Paestum". Vai su Facebook

Cattivi odori, è di nuovo allarme: Col caldo situazione insostenibile; Montemesola, tre giorni di odori nauseanti e fumo: allarme tra i cittadini. Intervenuti i Carabinieri; «Topi e spazzatura che con il caldo diventa maleodorante, la raccolta rifiuti non funziona»: la denuncia del s.

Cattivi odori, è di nuovo allarme: "Col caldo situazione insostenibile" - A rimarcare la cosa, in questi giorni, sono stati i consiglieri di opposizione del gruppo "Centrodestra per la Rinascita" Mirco Zanoli e Lodovica Boni, che in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Media, con caldo e poca acqua situazione disperata a Gaza - Il caldo torrido a Gaza ha innescato un "effetto domino", aggravando le difficoltà dei suoi due milioni di abitanti. Lo riporta ansa.it