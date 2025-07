Catania fermato con l’auto piena di scarpe contraffatte | denunciato un 42enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato in pieno centro dai Carabinieri: trasportava 150 paia di scarpe false. Prosegue l’attivitĂ di contrasto alla contraffazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, impegnati in controlli mirati nel centro urbano, secondo le direttive del Comando Provinciale per la tutela del commercio regolare e dell’economia legale. Il controllo scatta a Piazza Martiri della LibertĂ . Durante un pattugliamento in zona Piazza Martiri della LibertĂ , intorno alle 12:30, i militari hanno notato un’auto sospetta, con l’abitacolo completamente invaso da bustoni azzurri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fermato con l’auto piena di scarpe contraffatte: denunciato un 42enne

