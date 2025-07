Catania evade col braccialetto elettronico per andare a rubare scarpe | arrestato

Evade dai domiciliari per commettere un furto su un'auto: arrestato a Catania un 35enne grazie al braccialetto elettronico.

Follia a Catania, litiga con la fidanzata ed evade dai domiciliari: "Preferisco fare il clochard" - Alla vista della pattuglia, ha ribadito che preferiva vivere per strada piuttosto che con la compagna

Catania, evade dai domiciliari e va tra i clochard: “Meglio in strada che con la mia compagna” - Aveva lasciato casa dopo un litigio. Ma dopo essere stato arrestato dai carabinieri, lo hanno riportato nell'abitazione da cui era fuggito

Evade dai domiciliari per vivere in strada a Catania con dei clochard: "Meglio senza tetto che vivere con la mia compagna" - Lascia gli arresti domiciliari a Biancavilla dopo un’accesa discussione con la convivente e va a vivere in strada a Catania, assieme ad alcuni clochard di piazza Verga.

Catania, evade dai domiciliari per rubare due paia di scarpe da un’auto in sosta: arrestato - Pertanto, il 35enne è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari ed è stato denunciato per ricettazione per gli oggetti dei quali è stato trovato in possesso, ferma restando la presunzione ... Come scrive catanianews.it