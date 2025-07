In arrivo, nel borgo di Sarnano, la XVII edizione di " Castrum Sarnani, il Medioevo. che ritorna ", manifestazione ideata dall’Associazione Tamburini del Serafino con la direzione artistica di Alessandro Martello. Dopodomani, alle 15.30, Giornata di cammino sul Cantico delle Creature attraversando la via delle Cascate Perdute; il tragitto si snoda tra boschi, campi coltivati e il torrente Tennacola, con i suoi salti, fino a raggiungere l’Abbazia di Piobbico. Da sabato, fino alla fine del mese, le vie e le pareti del centro storico accoglieranno la mostra fotografica "Sora nostra madre terra", incentrata sempre sul Cantico delle Creature, in occasione degli ottocento anni dalla sua composizione da parte di San Francesco d’Assisi, e sul territorio di Sarnano e dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castrum Sarnani, torna il Medioevo. Osterie, giocolieri, arte e laboratori