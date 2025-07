Castelluccio Valmaggiore Estate 2025 | il programma degli eventi

Castelluccio Valmaggiore si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, pensati per animare il borgo e offrire momenti di svago, cultura, memoria, musica e tradizione. Un cartellone costruito grazie alla collaborazione di numerose associazioni, attività locali e cittadini appassionati.Si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Castelluccio Valmaggiore c'è la rassegna ‘Fuori Rotta Festival' - Un appuntamento da non perdere per riscoprire le bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio di Castelluccio Valmaggiore e per valorizzare il turismo lento, i profumi e la storia di questi luoghi.

