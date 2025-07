Castellabate 45 ragazzi al campo scuola della parrocchia di Taverna

Si è concluso domenica 27 luglio, nella cornice di Santa Maria di Castellabate, il IV Campo Scuola della parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Taverna, frazione di Battipaglia. Un’esperienza formativa e umana che ha coinvolto 45 ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, guidati da Don Luigi Piccolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

I sacerdoti più giovani della nostra diocesi sono rientrati da una settimana di "campo-scuola" insieme al Vescovo a Castellabate. Nel programma anche una visita ad Amalfi, in memoria di Mons.Di Lieto che proveniva da quella città . Vai su Facebook

