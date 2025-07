Castel di Sangro infortunio per Olivera durante il primo allenamento | trauma contusivo al polpaccio

Questo pomeriggio è iniziato ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro del Napoli, seconda parte della preparazione alla nuova stagione che prenderĂ il via il prossimo 23 agosto. C’è subito da registrare una brutta notizia per Antonio Conte che nel corso del primo allenamento ha giĂ dovuto fare i conti con l’infortunio di Mathias Olivera, costretto ad interrompere anzitempo la seduta per un problema fisico. Il terzino, dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, è stato visitato dallo staff medico azzurro che ha effettuato una prima diagnosi. Come riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato, si apprende che l’uruguagio ha subito un trauma contusivo al polpaccio destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Castel di Sangro, infortunio per Olivera durante il primo allenamento: trauma contusivo al polpaccio

