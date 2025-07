Castel Cerreto piange “Pieri” Pilenga, l’oste dal cuore granata.

Castel Cerreto. Il suo fare apparentemente burbero, così come la sua schiettezza, resteranno per sempre nel ricordo degli avventori del bar trattoria New Pilly Bar di Castel Cerreto, che oggi piangono la morte del suo gestore, Pierluigi Pilenga – per tutti “Pieri” – di 56 anni. La sua stazza, per quanto imponente, nulla ha potuto contro quel brutto male che, nel giro di pochi mesi, se l’è portato via. La sua scomparsa ha gettato nel dolore le comunità di Castel Cerreto e di Treviglio, dove viveva e dove era molto conosciuto. Ora, entrambe si stringono attorno alla madre Tina, al fratello Enea e alla figlia Elena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

