Caso sospetto di febbre Chikungunya | maxi disinfestazione di 3 giorni

Segnalato a Brescia un caso sospetto di febbre Chikungunya, probabilmente importato dall'estero: il protocollo sanitario è stato subito attivato a seguito di notifica di Ats. Il Comune provvederĂ a un intervento urgente di disinfestazione, programmato per le giornate di mercoledì 30 e giovedì 31. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - sospetto - febbre - chikungunya

