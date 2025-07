Caso Sangiuliano Senato nega autorizzazione a procedere per peculato contro l’ex ministro

L’Aula del Senato ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Approvata la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: i voti favorevoli sono stati 112, i contrari 57, nessun astenuto. Al centro della questione il caso legato a Maria Rosaria Boccia e, in particolare, l’accusa a Sangiuliano di peculato per non aver restituito la ‘ chiave d’oro’ ricevuta dal sindaco di Pompei. FdI: “No a richiesta autorizzazione a procedere contro Sangiuliano”. “Abbiamo votato convintamente per il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere, perché di una sola cosa” l’ex “ministro Sangiuliano è effettivamente colpevole: di aver promosso una riforma di sistema degli orizzonti culturali che l’Italia attendeva da decenni, di aver realizzato la sublimazione del merito contro la mediocrità delle conventicole e di aver interrotto un sistema di elargizioni per irrorare di denari pubblici cordate di profittatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Sangiuliano, Senato nega autorizzazione a procedere per peculato contro l’ex ministro

Il tribunale dei ministri insiste ancora su Sangiuliano e Boccia. E chiede al Senato l'autorizzazione a procedere per peculato dell'ex ministro - Il tribunale dei ministri di Roma non si arrende e riprova a dare la caccia ufficiale alle chat whatsapp fra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la sua mancata consulente Maria Rosaria Boccia.

Senato, no dell'Aula a richiesta autorizzazione a procedere contro Sangiuliano - (Adnkronos) – Con 112 voti favorevoli (57 contrari) l'Aula del Senato ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni e le immunità di Palazzo Madama che chiedeva di dire no alle richieste degli inquirenti di procedere nei confronti dell'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

