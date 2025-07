Caso Raoul Bova la trappola all’attore e l’ipotesi di un sistema per estorcere denaro ai vip

Raoul Bova potrebbe non essere stato l’unico a cadere in una trappola volta e estorcergli soldi: il sospetto della procura di Roma che indaga sulla tentata estorsione ai danni dell’attore, infatti, è che quanto accaduto a Bova possa essere stato messo in atto con altri personaggi famosi. È quanto rivela il Corriere della Sera, che, al momento, ha concentrato le indagini su Federico Monzino, pr milanese amico di Martina Ceretti, la presunta amante dell’interprete. Monzino ha negato di aver contattato Bova ma ammesso di aver inviato i vocali a Fabrizio Corona, che poi li ha resi noti nel suo programma Falsissimo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Caso Raoul Bova, la trappola all’attore e l’ipotesi di un sistema per estorcere denaro ai vip

