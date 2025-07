Caso Poggi la madre di Andrea | ‘Mio figlio è innocente lo ripeterò fino alla morte’

Daniela Ferrari rompe il silenzio: «Andrea non ha ucciso Chiara Poggi». È un urlo di madre, quello di Daniela Ferrari. Questa mattina si è presentata spontaneamente davanti alle telecamere di Morning News, esasperata da ciò che definisce una valanga di falsità su suo figlio Andrea Ferrari, nuovamente indagato nella riapertura del caso sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. «Mio figlio non ha ucciso Chiara. E lo ripeterò fino alla morte», ha dichiarato in diretta, con voce ferma ma visibilmente provata. Per oltre 40 minuti, ha risposto a tutte le domande: sull’alibi, sulle impronte, su quel famigerato scontrino del parcheggio di Vigevano – pezzo chiave della sua difesa, già al centro della prima archiviazione nel 2017. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Poggi, la madre di Andrea: ‘Mio figlio è innocente, lo ripeterò fino alla morte’

