Caso Equalize chiuse le indagini sul traffico di informazioni illecite I Pm | Pazzali ideatore promotore e organizzatore dell’associazione a delinquere

L’ex presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, sarebbe stato “ideatore, promotore e organizzatore” dell’associazione a delinquere che ruotava intorno alla sua società Equalize e avrebbe tratto “profitto” dal commercio di dati sensibili e “informazioni illecite” oppure le avrebbe utilizzate a “scopo estorsivo” e “ricattatorio” per “influenzare” la “politica” e “l’imprenditoria” contro i suoi “avversari”. È quanto emerge dalla 204 pagine dell’avviso di conclusione indagini preliminari del pm Francesco De Tommasi e dei sostituti della Direzione nazionale antimafia, Antonello Ardituro e Barbara Sargenti, nei confronti del manager 61enne – per il quale il Tribunale del Riesame deve ancora decidere sull’appello della Procura contro il no all’arresto (ai domiciliari) bocciato dal gip, a 4 mesi dall’interrogatorio – e altre 14 persone coinvolte nell’inchiesta sui dossier illegali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Equalize, chiuse le indagini sul traffico di informazioni illecite. I Pm: Pazzali “ideatore, promotore e organizzatore” dell’associazione a delinquere

Inchiesta Equalize, chiuse le indagini per Pazzali&co: contestati 202 capi di imputazione - Nove mesi dopo gli arresti e il disvelamento dell’esistenza di un gruppo di “spioni” specializzati ne reperire informazioni, dati e notizie anche da database pubblici, la Dda di Milano e la Dna hanno chiuso il primo filone della maxi inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize e su dossieraggi appunto con accessi abusivi in banche dati.

Equalize, conclusa la prima tranche di indagini: in 15 a rischio processo - La procura di Milano ha concluso il primo segmento dell’indagine che ruota attorno all’ agenzia investigativa Equalize.

Informazioni sensibili prelevate da banche dati, tra gli indagati Leonardo Maria Del Vecchio, Matteo Arpe ed Enrico Pazzali; Equalize? Per i pm è solo la punta dell’iceberg di un “articolato network”: “Esiste…; Inchiesta Equalize, la Procura: non è stata bucata la banca dati del Viminale. Per Pazzali contatti con i servizi segreti.

Presunto accesso abusivo alla banca dati delle forze dell’ordine per spiare Alex Britti: dettagli dall’inchiesta Equalize - L’inchiesta Equalize della Dda di Milano e della Dna svela accessi illeciti a dati riservati, con spionaggio su Alex Britti e dossieraggi contro Marcell Jacobs, coinvolgendo figure come Fulvio Pravade ... Riporta gaeta.it