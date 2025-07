Caso Epstein Trump | Ha ' rubato' giovani che lavoravano nella mia Spa tra cui Virginia Giuffrè

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Jeffrey Epstein avrebbe “rubato” giovani donne che lavoravano nella spa di Mar-a-Lago. Una delle donne, ha ammesso, era Virginia GiuffrĂ©, una delle piĂą note accusatrici di Epstein per traffico sessuale. Le dichiarazioni di Trump hanno ampliato i commenti fatti il giorno prima, quando aveva affermato di aver bandito Epstein dal suo club privato in Florida vent’anni fa perchĂ© il suo ex amico “aveva rubato persone che lavoravano per me”. All’epoca non aveva chiarito chi fossero questi lavoratori. “ Stiamo parlando di molti anni fa. Ma sì, ha portato via delle persone ”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre lasciava la Scozia per tornare a Washington, DC. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, Trump: "Ha 'rubato' giovani che lavoravano nella mia Spa, tra cui Virginia Giuffrè"

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

