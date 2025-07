Caso Almasri l’Italia replica alla procura della Cpi | Rimpatrio unica soluzione praticabile no incoerenze

L’ ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Augusto Massari, replica alla procura della Corte Penale Internazionale dell’Aja, che a giugno ha chiesto il deferimento del governo di Roma al consiglio di sicurezza dell’Onu per il caso di Osama Almasri, l’ex capo della polizia giudiziaria libica accusato di crimini contro l’umanitĂ e crimini di guerra che a gennaio 2025 era stato arrestato a Torino sulla base di un mandato della Corte Penale Internazionale ma che poi è stato rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato. “ L’Italia non ha agito in modo incoerente ” e ha avuto un “approccio legittimo e in buona fede alla richiesta della Corte penale internazionale”, si legge nel documento di Massari, lungo 14 pagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Almasri, l’Italia replica alla procura della Cpi: “Rimpatrio unica soluzione praticabile, no incoerenze”

“Abusi sessuali sulla segretaria”: salta Khan, il presidente della Cpi che attaccò l’Italia per il caso Almasri - Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha deciso di prendersi un congedo temporaneo dalle sue funzioni in attesa della conclusione di un’indagine indipendente dell’Onu per una presunta “condotta scorretta”, come annunciato dal suo ufficio.

Caso Almasri: capo Polizia Pisani ascoltato da Tribunale Ministri - Roma, 9 mag. (LaPresse) – Il capo della Polizia di Stato, il Prefetto Vittorio Pisani, è stato ascoltato, per circa un’ora dai giudici del Tribunale dei Ministri, a piazzale Clodio a Roma, come persona informata sui fatti nell’ambito del caso Almasri, l’ufficiale della polizia giudiziaria libica accusato di aver torturato nel suo paese diversi migranti.

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente» - C’è un elemento, emerso oggi sui giornali che rischia di metter in imbarazzo il governo sul caso di Osama Najeem Almasri.

Caso Almasri, la nuova memoria del governo: “Lo abbiamo rimpatriato per evitare ritorsioni” - uno dei passaggi delle 15 pagine inviate dall’ambasciatore Massari ai giudici dell’Aja. Si legge su repubblica.it

Almasri, le nuove giustificazioni dell’Italia - Giustizia (Politica) Quattordici pagine per provare, una volta di più, a convincere i giudici della prima camera della Corte penale internazionale che l’operato dell’Italia sul caso Almasri è stato in ... Secondo ilmanifesto.it