Caso Almasri il governo scrive alla Corte dell’Aja | Espulso per motivi di sicurezza nazionale

A sette mesi dall'esplodere del caso Almasri. Il governo esce allo scoperto e indica quella che fu la vera ragione della riconsegna alla Libia del generale-torturatore: la «sicurezza nazionale». Fu quello, si legge nella nota inviata da Palazzo Chigi alla Corte penale internazionale, il vero criterio seguito nella gestione della delicata vicenda scaturita dall'arresto a Torino di Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale. In sostanza, il governo sostiene che su tutta la vicenda Ăš stata fatta confusione, la consegna alla Libia non fu un favore fatto al generale ma un provvedimento ostile da parte dell'Italia, che lo considerava una minaccia: «Almasri Ăš stato rimpatriato in Libia non in esecuzione della richiesta di estradizione, nĂ© a seguito di una dichiarazione impropria di "inammissibilità " ma in ottemperanza a un provvedimento di espulsione emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale legati alla pericolositĂ del soggetto»,

