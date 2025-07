Case popolari più sicure | in Brianza 482mila euro per videosorveglianza e lotta all’abusivismo

PiĂą sicurezza nelle case popolari. Parola di Regione Lombardia, che per contrastare l’abusivismo nelle case popolari ha stanziato ulteriori 2,9 milioni di euro. Obiettivo, finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrĂ sottoporre all’assessorato regionale alla Casa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: case - popolari - euro - abusivismo

Emergenza casa, Gualtieri a Bruxelles: “Roma ha bisogno di case popolari, usare fondi Pnrr rimasti” - A Bruxelles il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto per chiedere aiuti sul fronte dell'emergenza abitativa, chiedendo che i fondi rimasti del Pnrr siano usati per l'edilizia popolare.

Le famiglie aspettano di rientrare, al Comune 2,5 milioni per i lavori di ripristino delle case popolari alluvionate - Con l’ordinanza 16, il Commissario straordinario per la ricostruzione ha assegnato, su richiesta di Acer Forlì-Cesena (ente gestore del patrimonio residenziale pubblico), un finanziamento di circa 2.

Processo case popolari, condannati i politici: pene fino a 5 anni - Cinque anni per l'ex assessore Luca Pasqualini, 4 anni per Antonio Torricalli, 3 anni e sei mesi per Attilio Monosi e assoluzione per Damiano D'Autilia.

Una bella, bellissima notizia. I manifesti razzisti della Lega a Roma sono stati rimossi dal Comune. Ma c’è di più: ora la Lega è stata anche denunciata alla Procura di Roma da +Europa. Perché una donna rom non è “una ladra”. Un uomo nero non è “un occup Vai su Facebook

Case popolari più sicure: in Brianza 482mila euro per videosorveglianza e lotta all’abusivismo; Sondrio. Lotta contro l’abusivismo nelle case popolari, porte blindate alla Piastra; Lotta all’abusivismo nelle case popolari: dalla Regione quasi mezzo milione per la videosorveglianza.

"Case Aler: telecamere e vigilanza armata" - Il contributo viene ripartito garantendo a tutte le Aler una quota fissa di 260mila euro e una quota legata all'entità del patrimonio gestito da ciascuna azienda ... Come scrive msn.com

Aler: stop all’abusivismo, scatta il giro di vite - Dalla regione arrivano altri 2,9 milioni di euro a supporto dei piani operativi per la sicurezza delle case Aler. Si legge su laprovinciacr.it