Vuoi un alloggio Aler nello "stato di fatto" (ovvero che necessità di piccole manutenzioni)? Te lo assegniamo, ma dovrai farti carico di alcuni lavoretti di sistemazione dell’alloggio e la spesa sostenuta ti verrà scalata dall’affitto. È la nuova formula adottata dal Comune di Rho d’intesa con Sercop (Azienda servizi comunali alla persona) per rispondere all’ emergenza abitativa nel rhodense. L’Avviso per l’assegnazione di Servizi Abitativi Pubblici aprirà il 3 settembre con possibilità di presentare le domande fino a domenica 5 ottobre per assegnare undici alloggi di proprietà Aler "nello stato di fatto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case comunali di Rho. Uno sconto sull’affitto a chi farà manutenzione: "Un aiuto alle famiglie"