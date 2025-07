Case Aler | telecamere e vigilanza armata

La Regione rinnova l'impegno per la lotta all'abusivismo nelle case popolari stanziando ulteriori 2,9 milioni di euro per finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrà sottoporre all'assessorato regionale alla Casa. A stabilirlo una delibera della giunta approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, di concerto con quello alla Sicurezza Romano La Russa. Il contributo viene ripartito garantendo a tutte le Aler una quota fissa di 260mila euro e una quota legata all'entità del patrimonio gestito da ciascuna azienda. All'Aler Milano toccherà 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Case Aler: telecamere e vigilanza armata"

Leo Missi vuole cambiare: "Troppe 475 case Aler vuote. La zona rossa serve a poco" - Il centrosinistra sostiene Leone “Leo“ Missi con una coalizione ampia, che comprende la lista Rozzano per Missi sindaco, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e Partito democratico.

Case Aler, anche chi è già proprietario potrà chiederne una. Ma le due abitazioni dovranno essere distanti almeno 40 chilometri - Milano, 28 maggio 2025 – Alla fine il compromesso si è trovato nel mezzo: in Lombardia sarà possibile chiedere una casa popolare anche nel caso in cui se ne abbia una di proprietà purché questa si trovi ad una distanza di almeno 40 chilometri dal Comune nel quale si fa chiede la casa popolare e purché il reddito Isee resti entro le soglie già previste per l’edilizia pubblica.

Brescia, alle case Aler arrivano le telecamere per inchiodare chi lancia la pattumiera dalla finestra - Brescia, 31 maggio 2025 – A Brescia arrivano le telecamere contro il lancio di immondizia dalle finestre delle case popolari.

