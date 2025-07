Cascina in arrivo il nuovo parco giochi a tema medievale in viale Comaschi

Cascina, mercoledì 30 luglio 2025 - Il Comune di Cascina annuncia l’avvio, a partire dall’autunno, dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ispirato all’immaginario medievale, che sorgerà nell’area verde di viale Comaschi. Un progetto pensato per offrire ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità uno spazio ludico sicuro, inclusivo e legato alla storia del territorio. Il parco sarà caratterizzato da un grande castello, dotato di torri, ponti sospesi, scivoli e una teleferica. “Sarà un parco giochi unico nel proprio genere, che unisce storia, bellezza e inclusività – spiega Michelangelo Betti, sindaco di Cascina –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: parco - cascina - giochi - medievale

A Cascina un nuovo parco giochi a tema medievale - Il Comune di Cascina annuncia l'avvio, a partire dall'autunno, dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ispirato all'immaginario medievale, che sorgerà nell'area verde di viale Comaschi.

A Cascina un parco giochi medievale in viale Comaschi In autunno partono i cantieri per un’area ludica inclusiva in legno di Robinia, ispirata al patrimonio storico locale https://cascinanotizie.it/cascina-un-parco-giochi-medievale-viale-comaschi… Vai su X

Il parco giochi di Piazza Nenni a Sant'Anna rappresenta un vero e proprio gioiellino per il territorio di Cascina. L'area è una delle più frequentate da intere famiglie, ben liete di portare qua i propri bambini per farli giocare in sicurezza. Proprio in quest'ottica l'a Vai su Facebook

A Cascina un nuovo parco giochi a tema medievale; Un nuovo parco giochi a tema medievale; Piazza Gramsci verso il completo restyling.

Cascina, in arrivo il nuovo parco giochi a tema medievale in viale Comaschi - Il Comune di Cascina annuncia l’avvio, a partire dall’autunno, dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ispirato all’immaginario medievale, che ... Lo riporta msn.com

"Parco del Gabbiano. Giochi da curare" - I giochi dei bambini potrebbero essere un po’ più curati, quando si rompono magari ci vuole del tempo per ripararli o sostituirli. Da ilrestodelcarlino.it