Casanova di Sinistra ospita nelle sue strade I giorni dell’alambicco

Dopo due edizioni in Emilia Romagna, si terrà per la prima volta in territorio pavese il festival "I giorni dell'alambicco". Il tema sarà "Innesti" per una nuova modalità errante tra concerti, spettacoli teatrali, workshop, presentazioni di libri, conferenze e momenti di confronto pubblico. Le tante iniziative si susseguiranno nelle vie di Casanova di Sinistra, frazione di Santa Margherita Staffora, dal mattino alla sera, da venerdì a domenica. La manifestazione si aprirà alle 18 di venerdì nel salone Nova Cana con "Dalla presenza del corpo fisico alla dimensione spirituale", incontro a cura di Raffaele Fiore.

