Carta e cartone Padova prima in regione per il riciclo

La raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto registra un aumento significativo nel 2024, segnando un + 9,5% rispetto al 2023 e superando le 346.000 tonnellate complessive. Una quantità utile per riempire l’intera Arena di Verona1. Il dato emerge dal 30° Rapporto Annuale sulla raccolta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Comieco, i numeri da record della raccolta di carta e cartone in Italia - L’Italia della raccolta differenziata di carta e cartone cresce e consolida la sua leadership europea, superando quota 3,8 milioni di tonnellate raccolte nel 2024, con un aumento di oltre 130mila tonnellate rispetto all’anno precedente.

Differenziata di carta e cartone, bene Caserta: +4% rispetto a un anno fa - Nel 2024 la Campania continua a migliorare la propria performance nella raccolta differenziata di carta e cartone, con oltre 237.

Carta e cartone, la raccolta differenziata nelle Marche cresce del 2,4%. Svetta Ancona con un 8,4% - ANCONA – La raccolta differenziata di carta e cartone nelle Marche torna a crescere con oltre 104.000 tonnellate complessive, dopo il calo registrato nel 2023, facendo quindi registrare un +2,4% rispetto all’anno precedente.

Raccolta differenziata di carta e cartone: Verona cresce, ma resta sotto la media regionale - Da segnalare i risultati di Verona (+10,1%), Vicenza (+13,1%) e, in particolare, Padova (+22,5%): Nel 2024, in Italia sono state differenziate oltre 3,8 milioni di tonnellate di carta e cartone. Scrive veronaoggi.it

Raccolta carta, in Veneto oltre 346mila tonnellate nel 2024 - La raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto registra un aumento annuo del 9,5% nel 2024, superando le 346. Come scrive msn.com