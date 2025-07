Carrarese Cresce il numero delle amichevoli Dopo il Lecce è la volta della Virtus Bolzano

La Carrarese ha implementato il programma delle amichevoli da svolgere in Trentino Alto Adige portandole a tre nell’arco temporale di 5 giorni. A quella di maggior prestigio in programma domenica pomeriggio a Caldaro contro il Lecce se n’è aggiunta un’altra contro i dilettanti della Virtus Bolzano, formazione d’Eccellenza, che si disputerà il giorno dopo (4 agosto) sempre a Caldaro ed al solito orario (17.30). Rimane inalterato, infine, l’ultimo test in quota previsto per il 7 agosto ancora a Caldaro contro la squadra locale del Kaltern. L’inserimento della sgambata in più è stata dettata molto probabilmente dall’intenzione del tecnico Antonio Calabro di garantire a tutti gli effettivi della rosa una più lunga presenza sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

