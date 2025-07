Carlos Cuesta il baby tecnico che plasma il nuovo Parma con idee chiare e lavoro incessante

Parma, ieri compleanno del tecnico Carlos Cuesta: 30 candeline per il più giovane allenatore del campionato italiano, pronto a trascinare i ducali Trent’anni appena compiuti, ma già pienamente immerso nel mondo e nei ritmi da allenatore di Serie A. Carlos Cuesta, il più giovane tecnico del campionato, ha festeggiato il compleanno con una doppia seduta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Carlos Cuesta, il baby tecnico che plasma il nuovo Parma con idee chiare e lavoro incessante

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Sorpresa per la panchina del Parma, che ha scelto il sostituto di Cristian Chivu - approdato all`Inter: il club emiliano ha deciso di puntare,.

Chi è Carlos Cuesta, l'assistente di Arteta ed ex Juve vicino alla panchina del Parma - Dopo l`addio di Cristian Chivu, che stava per firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 ma si è trovato in mano la chiamata della `sua` Inter,.

Carlos Cuesta Parma, l’ex Juve scelto come post Chivu! Ha 29 anni e sarà il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra. Ha stregato Cherubini - di Redazione JuventusNews24 Carlos Cuesta Parma, l’ex Juve scelto come post Chivu per la panchina dei crociati: tutti i dettagli.

Record storico in Serie A! Il Parma affida la panchina a Carlos Cuesta, il tecnico più giovane della storia della Serie A! A soli 29 anni, il colombiano ex Arsenal è pronto a stupire: idee chiare, calcio moderno e tanta fame di vittorie #ParmaCalcio # Vai su Facebook

Il primo #Parma di Carlos #Cuesta: 4-2-3-1: Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Bernabè, Keita; Almqvist, Begic, Ondrejka; Djuric. Alle 9.30 la prima amichevole, contro la #Primavera, tutti gli aggiornamenti su http://ParmaLive.com Vai su X

Ma come ha fatto Carlos Cuesta; Parma, ecco lo staff di Cuesta: Pavarini unica riconferma; CARLOS CUESTA È L’ALLENATORE DEL PARMA CALCIO.

Il fenomeno Cuesta, compie 30 anni e ammalia tutti con carisma e idee - Il tecnico più giovane della Serie A (e dei cinque campionati top in Europa) ha compiuto ieri 30 anni ... Da msn.com

Cuesta, 30 anni e tre vite: gli auguri di Arteta, la festa in ritiro - Tre vite in trent’anni è una specie di record per l’allenatore che, appena arrivato in Italia, uno lo detiene già: quello di essere il ... Lo riporta parmatoday.it