Carlo Verdone chi sono la nuova compagna Corinna e l’ex moglie Gianna Scarpelli

Gianna ¬† Scarpelli¬† √® la prima, e unica, moglie di¬†Carlo Verdone. Un¬† grande ¬† amore ¬†il loro, durato ben 16 anni di matrimonio. Le¬† nozze ¬†risalgono al¬† 1980, mentre i loro due¬† figli,¬† Giulia ¬†e¬† Paolo, ¬†sono nati nel¬† 1986 ¬†e nel¬† 1988. Dopo tanta felicit√†, per√≤ ila coppia si¬† separ√≤ ¬†nel¬† 1996, anche se tecnicamente non ha mai divorziato. La primogenita di Carlo sta seguendo le orme del padre, iniziando a occuparsi di recitazione e regia, mentre Paolo si starebbe dedicando alla carriera diplomatica. Dopo anni passati da single, in seguito alla separazione da Gianna, Carlo Verdone pare sia¬† tornato ¬†ad¬† amare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Carlo Verdone, chi sono la nuova compagna Corinna e l‚Äôex moglie Gianna Scarpelli

