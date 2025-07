carlo ponti jr si sposa per la seconda volta sophia loren grande assente

Si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti: nozze da favola per il direttore d’orchestra, che ha giurato amore eterno alla georgiana Mariam Sharmanashvili lo scorso 26 luglio a Tbilisi, nel paese d’origine della sposa. Grande assente al matrimonio la diva, che non ha potuto partecipare per “motivi personali”. Sophia Loren, grande assente al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr.. A Tbilisi, in Georgia, si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti. Delle nozze da favola, celebrate con una cerimonia georgiana ortodossa per il direttore d’orchestra, che ha giurato amore eterno a Mariam Sharmanashvili, sua compagna da un paio d’anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

