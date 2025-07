Carlo Conti sostituito Tali e Quali passa a Nicola Savino

Cambio della guardia a Tali e Quali. Data la sua ricca agenda, che include anche la prossima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha deciso di fare un passo indietro. Non sarà lui a condurre lo spin off di Tale e Quale Show: al suo posto ci sarà Nicola Savino. Quest'ultimo è tornato in Rai dopo tre stagioni a Tv 8. Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali. Il programma, dopo aver riposato per una stagione per via degli impegni di Carlo Conti, tornerà presto in televisione ma senza il presentatore toscano. La tv di Stato ha deciso di affidarlo a Savino, che sarà anche al timone del nuovo show comico Freeze su Rai 2, insieme a Rocio Munoz Morales.

