Carlo Conti dice addio a un suo programma e al suo posto arriva un altro conduttore amatissimo | ecco chi

Grandi cambiamenti in vista per la prima serata di Rai 1: uno dei volti più iconici della televisione italiana lascia temporaneamente la guida di uno dei suoi programmi di punta. Carlo Conti, alle prese con l’impegnativa preparazione del Festival di Sanremo 2026, cede il testimone di Tali e Quali a un collega amatissimo dal pubblico: Nicola Savino. Per Savino si tratta di un ritorno a tutto tondo in Rai dopo l’esperienza al Dopofestival del 2016 e 2017, e segna anche la sua uscita definitiva da TV8. Dopo aver già annunciato il nuovo progetto comico Freeze su Rai 2, ora arriva per lui anche la promozione sulla rete ammiraglia con la conduzione della versione dedicata ai “ talenti della porta accanto “, lo spin-off di Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Carlo Conti dice addio a un suo programma e al suo posto arriva un altro conduttore amatissimo: ecco chi

