Carles Pérez un inizio choc in Grecia | morso da un cane nelle parti intime mentre difendeva il suo

Sei punti di sutura per Carles Pérez. Era arrivato da pochi giorni in Grecia con la voglia di rilanciarsi. Invece, Carles Pérez, 26 anni, ex esterno della Roma oggi all’ Aris Salonicco, ha vissuto un vero e proprio incubo a pochi passi da casa sua, nel quartiere Thermi. Un morso di cane ai genitali, sei punti di sutura e il rischio di un intervento chirurgico: tutto per aver provato a difendere il suo cane da un’aggressione. Il debutto in Conference League previsto contro l’Hapoel Beer-Sheva, in campo neutro a Debrecen, è sfumato. Ma più che una notizia sportiva, questa è una vicenda che parla di dolore, paura e – in fondo – di un gesto d’amore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Carles Pérez, un inizio choc in Grecia: morso da un cane nelle parti intime mentre difendeva il suo

In questa notizia si parla di: carles - pérez - cane - grecia

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni - L'ex attaccante giallorosso, ora all'Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di dividere due cani che litigavano

Carles Perez azzannato ai genitali da un cane finisce in ospedale: rischia l’intervento chirurgico - Carles Perez è ricoverato in ospedale in Grecia dopo essere stato azzannato ai genitali da un cane il quale a sua volta aveva aggredito il cane del calciatore.

Paura per Carles Pérez: morso da un cane, ricoverato d’urgenza - Attimi di paura per Carles Pérez, esterno offensivo in prestito all’ Aris Salonicco e di proprietà del Celta Vigo.

Disavventura per #CarlesPérez, l'ex #Roma e #Barcellona è stato ricoverato d'urgenza in seguito a un morso nei genitali da parte di un cane. Lo spagnolo non è in condizioni gravi, ma dovrà posticipare l'esordio con il suo nuovo club. Poche settimane fa Pére Vai su X

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha giocato nella Roma, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Lo riferiscono alcuni media greci. Perez era arrivato da poco in Grecia dov Vai su Facebook